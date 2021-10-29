Півзахисником Металіста 1925 року цікавляться клуби з Бельгії та Чехії

Джерело - Чемпiон.
21-річним півзахисником Металіста 1925 Дмитром Криськівим цікавляться європейські клуби.
Про це розповів агент футболіста Юрій Данченко.
"Діма Криськів - один із лідерів Металіста 1925 і нинішньої молодіжки. На нього зараз великий попит.
У нас на руках, наприклад, вже є пропозиції від бельгійського та чеського клубів", - заявив Данченко.
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Нагадаємо, Криськів – вихованець Шахтаря, який виступає на правах оренди за харківський клуб. Цього сезону хавбек провів 12 матчів за Металіст 1925, у яких забив три голи та стільки ж зробив результативних передач. У складі молодіжної збірної України Криськів забив два голи у семи іграх.
Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.