Трансфер гравця Шахтаря опинився в центрі уваги прокуратури

Джерело - Чемпiон.
Колишній президент Бенфіки Луїс Феліпе Вієйра став підозрюваним у справі про незаконні фінансові операції.
Степаненко емоційно прокоментував продовження контракту з Шахтарем
Про це повідомляє Record.
Вієйра, ймовірно, оформив 19 сумнівних угод. Прокуратура зацікавилася контрактами гравців першої команди "орлів" (Влаходімос, Ферру, Морато, Вайгль, Таарабт, Евертон, Сеферовіч). Також під підозрою угоди з проданими виконавцями – атакувальним хавбеком Шахтаря Педрінью і форвардом ПАОКа Живковичем. Усі ці контракти зацікавили правоохоронців через втручання бізнесмена Бруну Маседу.
Нагадаємо, що Педрінью покинув Да Луж минулого літа. За 18 млн євро бразильця придбав Шахтар.