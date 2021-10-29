Трансфер гравця Шахтаря опинився в центрі уваги прокуратури

Гравця купили за 18 млн євро

Джерело - Чемпiон.

Колишній президент Бенфіки Луїс Феліпе Вієйра став підозрюваним у справі про незаконні фінансові операції.

Степаненко емоційно прокоментував продовження контракту з Шахтарем

Про це повідомляє Record.

Вієйра, ймовірно, оформив 19 сумнівних угод. Прокуратура зацікавилася контрактами гравців першої команди "орлів" (Влаходімос, Ферру, Морато, Вайгль, Таарабт, Евертон, Сеферовіч). Також під підозрою угоди з проданими виконавцями – атакувальним хавбеком Шахтаря Педрінью і форвардом ПАОКа Живковичем. Усі ці контракти зацікавили правоохоронців через втручання бізнесмена Бруну Маседу.

Нагадаємо, що Педрінью покинув Да Луж минулого літа. За 18 млн євро бразильця придбав Шахтар.