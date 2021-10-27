Шахтар виріс в ціні, Динамо - подешевшало

Джерело - Чемпiон.

Найдорожчим клубом континенту залишається Манчестер Сіті, футболісти якого оцінюються у 1,08 мільярда євро.

Про це повідомляється на офіційному сайті порталу Transfermarkt.

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Зовсім трохи англійцям поступається Парі-Сен-Жермен (990,2 млн. євро). Замикає трійку найдорожчих франшиз Старого Світу Манчестер Юнайтед (907,25 млн. євро). Ігрові активи Ньюкасла, який нещодавно придбали надзвичайно багаті аравійці, поки що оцінюються в 245,4 млн євро (45-е місце в рейтингу), але, здається, найближчим часом ситуація кардинально зміниться.

Загальна вартість гравців донецького Шахтаря підвищилася до 184 мільйонів євро, що дозволяє "гірникам" за цим показником утримувати 57 місце в Європі. Футболісти київського Динамо, навпаки, подешевшали і тепер разом тягнуть на 133 мільйони євро (73 місце).