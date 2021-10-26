 Федецький розповів як Кополовця затримали у зоні АТО | Футбол | Champion.com.ua
Маліновський у заявці: Склад збірної України на вирішальний матч відбору ЧС-2022
Вчора 16:42 5149
Ярославський: Я витягнув Євро для України у чотирьох містах
Сьогодні 07:56 581
Головко: Мессі пощастило, що я проти нього не грав
Вчора 22:29 479 1
Ярославський - про Курченка: Спіймати б те цуценя та вуха надерти за те, що він накоїв
Вчора 16:05 2462 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Вчора 16:01 5522
Підтримаємо Динамо в Лісабоні!
Вчора 11:51 766
Світоліна припинила співпрацю з Беттлсом
Вчора 11:43 1293 3
Рейтинг ATP: Марченко піднявся на 14 позицій
Вчора 10:29 4406
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася у ТОП-6, Цуренко піднялася на 18 позицій
Вчора 09:05 163385
Жіноча збірна України вийшла на чемпіонат Європи
Вчора 08:27 1164
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Переможний гол на 90+1 хвилині: Гречишкін забив дебютний гол у складі Генчлербірлігі
Переможний гол на 90+1 хвилині: Гречишкін забив дебютний гол у складі Генчлербірлігі Віктор Слюсаренко
Вчора 22:48 536
Фердінанд потрапив до лікарні через матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль
Фердінанд потрапив до лікарні через матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль Віктор Слюсаренко
Вчора 18:50 568
Виграв 20 тисяч доларів: Вболівальник Оклахоми потрапив з центру майданчика. ВІДЕО
Виграв 20 тисяч доларів: Вболівальник Оклахоми потрапив з центру майданчика. ВІДЕО Віктор Слюсаренко
Вчора 17:22 957
Підготовка на піску: Ломаченко показав, як готується до бою з Коммі
Підготовка на піску: Ломаченко показав, як готується до бою з Коммі Віктор Слюсаренко
Вчора 15:14 423
Удар скорпіона: Нападник Гронінгена забив фантастичний гол у стилі Матузалема
Удар скорпіона: Нападник Гронінгена забив фантастичний гол у стилі Матузалема Віктор Слюсаренко
Вчора 13:29 1019
Фанати Марселя кидали предмети у Неймара під час кутових
Фанати Марселя кидали предмети у Неймара під час кутових Віктор Слюсаренко
Вчора 12:20 267
Уболівальники Спартака були жорстоко побиті поліцією у перерві матчу з Зенітом
Уболівальники Спартака були жорстоко побиті поліцією у перерві матчу з Зенітом Віктор Слюсаренко
Вчора 10:14 1700
Куман - другий тренер в історії Ла-Ліги, який програв свої перші три Ель Класіко
Куман - другий тренер в історії Ла-Ліги, який програв свої перші три Ель Класіко Віктор Слюсаренко
Вчора 08:46 974
Фанати Барселони напали на автомобіль Кумана після поразки від Реала. ВІДЕО
Фанати Барселони напали на автомобіль Кумана після поразки від Реала. ВІДЕО Віктор Слюсаренко
Вчора 07:27 1170
Першому клубу в історії футболу виповнилося 164 роки
Першому клубу в історії футболу виповнилося 164 роки Максим Буйдин
24.10.2021 22:00 5497 2
Українець двічі пробивав пенальті: Безус забив гол у ворота Генка
Українець двічі пробивав пенальті: Безус забив гол у ворота Генка Віктор Слюсаренко
24.10.2021 20:53 1196
Ти бачив Барселону проти нас? Луческу накричав на арбітра матчу зі СК Дніпро-1
Ти бачив Барселону проти нас? Луческу накричав на арбітра матчу зі СК Дніпро-1 Віктор Слюсаренко
24.10.2021 18:48 1004
Відео дня. Віват Король: Мілевський зі сльозами на очах попрощався з уболівальниками
Відео дня. Віват Король: Мілевський зі сльозами на очах попрощався з уболівальниками Андрій Твердохліб
24.10.2021 18:46 2687
Шедевр: Циганков зняв павутину дев'ятки воріт Дніпра-1
Шедевр: Циганков зняв павутину дев'ятки воріт Дніпра-1 Віктор Слюсаренко
24.10.2021 18:16 2445
Тайсон відвідав відкриття своєї статуї у Лас-Вегасі
Тайсон відвідав відкриття своєї статуї у Лас-Вегасі Віктор Слюсаренко
24.10.2021 16:23 660
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:43 Футбол Конте очолить Манчестер Юнайтед за однієї умови 3
08:39 Пряма трансляція Українська Суперліга. Харківські Соколи - Будівельник: онлайн-трансляція. LIVE 341
08:32 Баскетбол Торонто з Михайлюком поступилося Чикаго. Результати матчів НБА 57
08:12 Футбол Хетафе - Сельта Віго 0:3. Огляд матчу 134
08:10 Футбол Федецький розповів як Кополовця затримали у зоні АТО 166
07:56 Футбол Ярославський: Я витягнув Євро для України у чотирьох містах 581
04:37 Футбол Бущан: Писав Буффону, але він мені не відповів 747
25 Жовтня 2021
23:53 Футбол Сельта розгромила Хетафе у 10 турі Ла-Ліги 296
23:41 Футбол Шахтар та Динамо - у ТОП-5 найкращих академій Європи 666
23:24 Бокс Гірн: Джошуа зосереджений тільки на реванші з Усиком 768
23:15 Пряма трансляція Українська Суперліга. Дніпро - Черкаські Мавпи: онлайн-трансляція. LIVE 308
23:11 Теніс Сапронов: У Світоліної попереду вирішальні три роки 702
22:55 Футбол Оболонь - Агробізнес 3:1. Огляд матчу 473
22:48 Блог Переможний гол на 90+1 хвилині: Гречишкін забив дебютний гол у складі Генчлербірлігі 538
22:40 Футбол Анрі: Мессі ізольований в ПСЖ 836
22:29 Футбол Головко: Мессі пощастило, що я проти нього не грав 479 1
22:27 Футбол Ключовий гравець Барселони пропустить матч проти Динамо 582
22:13 Біатлон Санітра: На перший етап Кубка світу заброньовані місця для Підручного та Прими 501
21:57 Легка атлетика Магучіх могла змінити громадянство 1009
21:46 Футбол Сульшер втратив довіру лідерів Манчестер Юнайтед 732
21:30 Футбол В Олександрії назвали терміни відновлення Ковальця 579
21:12 Біатлон Санітра: Семенов вже почав індивідуальні тренування 667
21:08 Футбол Федецький: У свій час готовий був перейти до Спартака 827
20:55 Футбол Ньюкасл може витратити 600 млн фунтів на трансфери 664
20:43 Футбол Зідан відмовився очолити Манчестер Юнайтед 853

Федецький розповів як Кополовця затримали у зоні АТО

Сьогодні 08:10 166 0
Ексгравець згадав цікаву історію
Федецький розповів як Кополовця затримали у зоні АТО
#Федецький, #Кополовець

Джерело - Чемпіон.

Одного разу колишнього гравця Миная Михайла Кополовця розіграли у зоні АТО.

Про це заявив ексгравець Карпати Артем Федецький.

"Ми приїхали у зону АТО у магазин. Всі військові десь пропали. Залишилися я, Кополовець і Тлумак. Ми стоїмо і щось до Міська [Кополовця - прим.] підходить патрульна поліція і просить у нього документи. Він каже, то ти  - на мене - посміхається Кополовець. 

Той говорить "Ваші документи, шановний". 

Відповідає: "Та у мене немає документів, я із Закарпаття". 

"Та як Ви без документів приїхали у зону АТО. Та як це немає документів? Чому приїхали?" 

"Та до пацанів". 

"Та до яких пацанів? На нульовку на передову". 

"Та приїхали підтримати дух бойовий". 

"Ти хто?" 

"Та я футболіст".

"Та який футболіст? Ти себе у дзеркало бачив? Глянь на себе у дзеркало. І наркоман"

"Як наркоман?"

"Плюнь. У тебе слина тягнеться як не у нормальних людей"

Місько все - каже, якщо це ти Федя, то я видалю твій номер, ти мені більше не телефонуй.

Кополовця саджають у патрульну машину і везуть кудись. Михайло казав, що тоді зрозумів, що то не розвод, а...

Вони роблять коло і висаджують Кополовця. Він почервонів", - зазначив Федецький.

Раніше, Федецький розповів про те, що Ахметов заплатив 500 тисяч доларів за перемогу над Динамо.

Коментарі ()