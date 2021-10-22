Роналду пояснив продовження кар'єри у збірній Португалії

Форвард Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду має плани продовжувати виступи у складі національної команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Чи думав я щодо завершення міжнародної кар'єри, аби довше виступати на клубному рівні? Але навіщо? Я думаю, час ще не настав. Справа не в тому, чого хочуть люди, а в тому, чого хочу я.

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Коли я відчую, що більше не можу бігти, йти в дриблінг, бити по воротах, якщо моя міць випарується... Але це все у мене досі є, тому я хочу продовжувати, адже я все ще мотивований. Хочу вийти на ще більш високий рівень", – поділився Роналду.