Лінекер: Роналду - найкращий в історії гравець у грі головою

Джерело - Чемпіон.
Легендарний ексфорвард збірної Англії Гарі Лінекер оцінив вольову перемогу Манчестер Юнайтед над Аталантою у третьому турі Ліги чемпіонів:
Про це розповів сам футболіст.
"Що за гол у виконанні Роналду! Він, безперечно, найкращий в грі головою в історії футболу. Я насолодився цією грою.
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Прекрасний камбек від Манчестер Юнайтед, але варто віддати належне Аталанті. Вони йшли вперед, а не намагалися відсидітися ззаду. Футбол завжди повинен бути розвагою", - відзначив Лінекер.