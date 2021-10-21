Лінекер: Роналду - найкращий в історії гравець у грі головою

Легендарний ексфорвард збірної Англії Гарі Лінекер оцінив вольову перемогу Манчестер Юнайтед над Аталантою у третьому турі Ліги чемпіонів:

Про це розповів сам футболіст.

"Що за гол у виконанні Роналду! Він, безперечно, найкращий в грі головою в історії футболу. Я насолодився цією грою.

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Прекрасний камбек від Манчестер Юнайтед, але варто віддати належне Аталанті. Вони йшли вперед, а не намагалися відсидітися ззаду. Футбол завжди повинен бути розвагою", - відзначив Лінекер.