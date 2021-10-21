Ліга конференцій. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група C

Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря потрапила до групи С Ліги конференцій 2021/22. Сюди також увійшли італійська Рома, болгарський ЦСКА та норвезький Буде-Глімт. Змагання у цьому квартеті стартували в четвер, 16 вересня.
Турнірна таблиця групи С
Розклад групи
1 тур, 16 вересня
22:00. Буде-Глімт - Зоря 3:1 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Рома - ЦСКА 5:1 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
2 тур, 30 вересня
19:45. Зоря - Рома 0:3 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
19:45. ЦСКА - Буде-Глімт 0:0 [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
3 тур, 21 жовтня
19:45. Буде-Глімт - Рома [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. ЦСКА - Зоря [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
4 тур, 4 листопада
19:45. Зоря - ЦСКА [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Рома - Буде-Глімт [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
5 тур, 25 листопада
22:00. Рома - Зоря [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Буде-Глімт - ЦСКА [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
6 тур, 8 грудня
19:45. Зоря - Буде-Глімт [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
19:45. ЦСКА - Рома [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]