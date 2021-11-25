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Ліга конференцій. Рома - Зоря 4:0. Як це було

Сьогодні 23:48 4774 0
Ліга конференцій. Рома - Зоря 4:0. Як це було
#Зоря, #Рома, #Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Луганська Зоря розгромно поступається Ромі і втрачає шанси на євровесну.

90' Три хвилини додає арбітр до основного часу.

89' Карсдроп зривав контратаку і отримав жовту картку за грубий фол.

87' Карсдроп прострілював з правого флангу, але Мацапура врятував свою команду після удару Майораля.

85' Гладкий пробивав з-за меж шрафного майданчика, але Патрісіу парирував цей удар.

83' Останні заміни у складі Зорі: замість Булеци та Аллахяра на поле вийшли Крістіан та Фрімпонг.

81' Булеца у боротьбі з Кумбуллою впав у штрафному майданчику, але свисток арбітра промовчав.

79' Ще одна зміна від Жозе Моурінью. Замість Генріха Мхітаряна на поле вийшов Філіппо Міссорі

77' Заміна в складі Роми. Замість Теммі Абрахама на поле вийшов Борха Майораль.

75' Гол! 4:0! Мхітарян з лівого краю пробивав по воротах, після рикошету від захисника Абрахам швидко зорієнтувався і класно пробив через себе точно в ціль.

73' У паралельному матчі Буде/Глімт переграє ЦСКА. Схоже, що Зоря завершить виступи у єврокубках, як і Динамо з Шахтарем.

71' Також заміна у складі Зорі. Снурніцин продовжив гру замість Жуніньо.

70' Потрійна заміна в складі Роми. Замість Ель-Шаараві, Смоллінга та Дзаньоло на поле вийшли Залевський, Ібаньєс та Шомуродов.

68' Карсдроп прострілював у штрафний майданчик, проте Вернидуб не дав Абрахаму забити черговий гол у нашому матчі.

66' Назарина на дриблінгу увірвався у штрафний мадйанчик, але його удар заблокував Смоллінг

65' Надали допомогу Вернидубу і ніби продовжує він поєдинку.

64' На газоні лежить капітан Зорі. Схоже зазнав ушкодження він, коли робив підкат.

62' Абрахам пробивав по воротах Мацапури після чергової контратаки, але Вернидуб заблокував цей удар.

60' Дзаньоло по лівому флангу проривався, але Вернидуб у підкаті вибив м'яч в аут.

58' Контролює м'яч Зоря, але до ударів справа не доходить.

56' Фаворов у центрі поля боровся з Ель-Шаараві і сфолив проти італійця.

54' Ель-Шаараві проравався по лівому флангу і пробивав по воротах, але Мацапура врятував свою команду.

53' Дзаньоло пробивав головою, але трохи повз ворота пройшов м'яч.

52' Класно господарі втікли у контратаку, але Абрахам після скидки від Ель-Шаараві пробив повз ворота.

51' Булеца впав у штрафному майданчику, але свисток арбітра промовчав.

49' Заміни відбулися по перерві в Зорі. Замість Шахаба та Громова на поел вийшли Гладкий та Назарина.

48' Дзаньоло опинився на ударній позиції, але з льоту пробив набагато вище воріт.

47' Гол! Рома громить Зорю! Дзаньоло пробіг по флангу, пройшов Імерекова і віддав на порожні ворота Абрахаму.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Рома упевнено переграє Зорю на Стадіо Олімпіко!

43' Намагалися римляни втікти у контратаку, але Жуніньо встиг перехопити передачу на Переза.

41' Мацапура рятує Зорю!

39' Пенальті у Зорі призначає арбітр. Кабаєв збив Переза у штрафному майданчику.

37' Перез змістився з правого флангу у центр і пробивав у ближній кут, але Мацапура забрав м'яч у руки.

35' Цвек впав у боротьбі з Дзаньоло у центрі поля, але свисток арбітра промовчав.

33' Гол! Рома подвоює рахунок! Верету по центру прорвався відпасував на Дзаньоло, який поклав м'яч у дальній кут воріт.

32' Шахаб у центрі поля першим на м'ячі був, Перез збив іранського нападника.

31' Дзаньоло знову прорвався по флангу і пробивав по воротах Мацапури, але Імереков встиг заблокувати цей удар.

30' Розіграли луганці кутовий, але не вдалося нікому пробити після прострілу Кабаєва.

28' Аллахяр втікав у контратаку і намагався на Громова відпасувати, але Мхітарян перехопив цю передачу.

27' Дзаньоло класно змістився у центр і пробив по воротах, але Мацапура урятував свою команду.

26' Мхітарян проривався до воріт Мацапури, але Імереков встиг у підкаті вбити м'яч на кутовий.

25' Ель-Шаараві знову вирізав у штрафний майданчик, але ніхто не зміг зачепитися за цей м'яч.

24' Дзаньоло з-за меж штрафного майданчика пробивав, але по горобцям запустив снаряд італієць.

22' Цвек наважився на удар з дальньої дистанції, але до рук Патрісіу прийшов м'яч.

20' Перез виконував подачу з кутовго, але м'яч усіх перелетів і пішов за межі поля.

18' Вдається Зорі комбінувати і навіть доводити атаки до ударів, але поки Патрісіу тримає свої ворота на замку.

16' Шахаб класно пробивав головою після подачі від Фаворова, але трохи повз ворота пішов м'яч.

14' Гол! Рома виходить вперед! Ель-Шаараві втік по флангу і класно прострілив на Переза, який забив у порожні ворота.

13' Жуніньо класно прорвався по флангу після передачі від Булеци, але крос бразильця перехопив Патрісіу.

11' Пішла подача з корнера, але Мацапура вибив м'яч кулаками подалі від своїх воріт.

10' Абрахам втік від Вернидуба, але довго готував удар англієць і український захисник встиг повернутися і в підкаті вибити м'яч на кутовий.

8' Виконував корнер Булеца, але римляни відбилися.

7' Булеца виконував простріл, класно пробивав Цвек, але Патрісіу перевів м'яч на кутовий.

5' Аллахяр боровся у штрафному майданчику з Кумбулья і зміг заробити кутовий іранець.

4' Ще один момент в Роми! Після подачі з правого флангу Абрахам з двох метрів пробив вище воріт!

2' Відразу Мхітарян виходив один на один, але пробив повз ворота. Лише після завершення моменту боковий суддя підняв прапорець.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги конференцій.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Рома

Зоря

Луганська Зоря зіграє проти Роми в п'ятому турі Ліги конференцій.

Поєдинок відбудеться в четвер, 25 листопада, на Стадіо Олімпіко в Римі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:45.

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