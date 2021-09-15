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Буде/Глімт - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги конференцій

Сьогодні 11:16 315 0
Буде/Глімт - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги конференцій

Джерело - Чемпiон.

Ліга конференцій, груповий етап
16 вересня

Буде/Глімт - Зоря 
Стадіоні Аспміра, 22:00

16 вересня в 1-му турі Ліги конференцій луганська Зоря на виїзді зіграє проти клубу Буде/Глімт з Норвегії. Зустріч відбудеться на стадіоні Аспміра, початок - о 22:00.

Буде/Глімт

Команда почала свій шлях в єврокубках з першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів, де програла в двоматчевому протистоянні Легії (2:3, 0:2). Після невдалого виступу в кваліфікації ЛЧ Буде/Глімт вирушив у 2-й відбірковий раунд Лігу Конференцій, де обіграв клуб Валюр (3:0, 3:0). У півфіналі команда переграла Приштину (1:2, 2:0), а в фіналі кваліфікації був обіграний Жальгіріс (2:2, 1:0). Таким чином цей маловідомий клуб з Норвегії вперше братиме участь у груповій стадії єврокубкового турніру. 

Буде/Глімт виграв у 5 з 6 останніх домашніх матчів у єврокубках, в яких зазнав лише 1 поразка. Також варто відзначити, що норвежці не пропускали в трьох останніх зустрічах на своєму полі в кваліфікації Ліги конференцій. 

Останні матчі

ЕЛІ Буде/Глімт - Одд 1:1

ЕЛІ Тромсе - Буде/Глімт 2:3

ЛК Буде/Глімт - Жальгіріс 1:0

ЕЛІ Буде/Глімт - Крістіансунн 3:0

ЛК Жальгіріс - Буде/Глімт 2:2

Зоря

У минулому сезоні команда посіла 3-е місце в чемпіонаті України і потрапила у фінальну стадію кваліфікації Ліги Європи, де поступилася австрійському клубу Рапід (0:3, 2:3). Таким чином, Зоря опинилася в груповому етапі Ліги конференцій. Та уболівальникам не варто сильно перейматися, адже суперники у новоспеченому турнірі значно слабші, а призові майже ті ж самі що й в ЛЄ.

Зоря на виїзді в єврокубках виступає невдало: команда не виграла 5 з 6 останніх матчів, в яких поступилася 4 рази і 1 раз зіграла внічию. При цьому варто відзначити, що команда йшла з поля без забитих м'ячів в 3 з 4 останніх гостьових зустрічей в Лізі Європи. В УПЛ справи теж не дуже хороші. Луганський клуб зараз тільки 7-й, та й гра не радує.

Останні матчі

УПЛ Рух - Зоря 1:1

КТМ Зоря - Інгулець 3:1

УПЛ Зоря - Ворскла 1:0

ЛЄ Зоря - Рапід Відень 2:3

УПЛ Маріуполь - Зоря 3:4

Особисті протистояння:

Команди раніше не зустрічалися.

Факти

- Буде/Глімт вперше зустрічається з українським клубом в єврокубках;

- Зоря вже одного разу бувала в Норвегії, перемігши Мольде з рахунком 2:1 в матчі-відповіді третього відбіркового раунду Ліги Європи 2014/15;

- Буде/Глімт забивав як мінімум 2 голи в 5 з 6 останніх домашніх матчів у єврокубках;

- Зоря восьмий раз поспіль бере участь в єврокубках;

- Буде/Глімт - один з восьми клубів, які дебютують на груповому етапі єврокубку цього сезону. Інші дебютанти: Алашкерт (група A), Флора (група B), Рандерс (група D), Уніон (група E), Лінкольн Ред Імпс (група F), Мура (група G) і Кайрат (група H).

- Луганський клуб ще ніколи не виходив в плей-оф єврокубків.

Прогноз букмекерів:

Букмекери не вірять в українську команду. Фаворитом протистояння вони бачать саме господарів поля.

На перемогу Буде/Глімт дається коефіцієнт 1,82, на нічию - 3,74, а на звитягу Зорі - 4,20.

На те, що норвезький клуб не програє вдома, можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,22, а на те, що Зоря не програє - 2,00.

Прогноз Чемпіона:

Нічия 0:0

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