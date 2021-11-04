 Зоря - ЦСКА Софія 2:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря - ЦСКА Софія 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 22:54 181 0
Огляд матчу Зоря - ЦСКА Софія
Зоря - ЦСКА Софія 2:0. Огляд матчу
#Зоря

Джерело - Чемпіон.

Зоря у четвертому турі Ліги конференцій вдома обіграла ЦСКА.

Ліга конференції
4 тур, Група С
4 листопада

Зоря - ЦСКА Софія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 87 Шахаб, 2:0 - 90+5 Сайядманеш

Зоря: Мацапура – Снурніцин (Жуніньо, 71), Імереков, Вернидуб, Фаворов – Цвек – Сайядманеш, Булеца (Алефіренко, 90), Хомченовський – Шахаб, Луньов (Крістіан, 78).

ЦСКА Софія: Бузатто – Мазіку, Лам, Маттей, Туріцов – Вілдсхут (Бе, 73), Жеферсон, Юга (Крастєв, 88), Йомов – Кері – Кайседо (Ахмедов, 83).

Попередження: Вернидуб, 55, Снурніцин, 70, Шахаб, 76

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