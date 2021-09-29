Зоря - Рома: анонс і прогноз на матч Ліги конференцій

Джерело - Чемпiон.

Ліга конференцій, груповий етап 30 вересня Зоря - Рома Стадіон: Славутич Арена (Запоріжжя) 19:45

30 вересня в 2-му турі Ліги конференцій луганська Зоря вдома зіграє проти римської Роми. Зустріч відбудеться на Славутич Арені, початок - о 19:45.

Зоря

Зоря в першому турі з тріском програла на виїзді Буді/Глимту. Матч в Норвегії завершився для луганців поразкою з рахунком 1:3. Всі три м'ячі суперник забив в перші 15 хвилин другого тайму. Це було покарання за грубі помилки.

З іншого боку, результат не дуже здивував. В кінці серпня Зоря без шансів поступилася в кваліфікації Ліги Європи віденському Рапіду. Австрійці в обох матчах забили команді Віктора Скрипника по три м'ячі.

Але до майбутнього матчу Зоря підходить у відносно непоганому настрої після двох яскравих перемог в чемпіонаті України. Спочатку був повалений одеський Чорноморець, а потім Дніпро-1. У цих матчах Зоря забила сім м'ячів і жодного разу не пропустила.

Останні матчі

УПЛ Дніпро-1 - Зоря 0:4

УПЛ Зоря - Чорноморець 3:0

ЛК Буде/Глімт - Зоря 3:1

УПЛ Рух - Зоря 1:1

КТМ Зоря - Інгулець 3:1

Рома

Рома два тижні тому стартувала в груповому етапі ЛК з великої перемоги над софійським ЦСКА. Римляни забили у ворота болгарського клубу п'ять м'ячів.

Але останніми матчами своєї команди Жозе Моурінью навряд чи задоволений. В кінці минулого тижня Рома програла Лаціо (2:3), "особливий", як зазвичай, звинувачував у всьому арбітра, але насправді його зіграли слабо.

Ще однієї поразки Рома зазнала на полі Верони - теж з рахунком 2:3. Між цими невдачами була скромна перемога над Удінезе, але навіть там римський клуб виглядав не дуже переконливо.

Останні матчі

СА Лаціо - Рома 3:2

СА Рома - Удінезе 1:0

СА Верона - Рома 3:2

ЛК Рома - ЦСКА Софія 5:1

СА Рома - Сассуоло 2:1

Особисті протистояння:

Команди раніше не зустрічалися.

Прогноз букмекерів:

Букмекери не вірять в українську команду. Фаворитом протистояння вони бачать саме римський клуб..

На перемогу Роми дається коефіцієнт 1,42, на нічию - 4,54, а на звитягу Зорі - 6,85.

Прогноз Чемпіона:

Перемога Роми 3:1