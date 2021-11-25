Рома - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги конференцій
Сьогодні 06:16 1028
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони
Сьогодні 06:23 2059
Манчестер Сіті із Зінченком обіграв ПСЖ, Реал розгромив Шериф. Результати 5 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 769
Інтер - Шахтар: відео голів і огляд матчу
Вчора 22:51 1266
Інтер - Шахтар 2:0. Огляд матчу
Вчора 22:37 438
Інтер розібрався з Шахтарем у Лізі чемпіонів
Вчора 21:37 828
Ліга чемпіонів. Інтер - Шахтар 2:0. Як це було
Вчора 21:35 5672
Прометей обіграв Дьор та достроково вийшов до наступного раунду Єврокубку ФІБА
Вчора 21:12 303
Шахтар назвав стартовий склад на матч з Інтером
Вчора 18:37 720
УПЛ. Колос врятував нічию у перенесеному матчі з Минаєм
Вчора 15:57 487
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Молода дружина Реброва відпочиває на Мальдівах
Молода дружина Реброва відпочиває на Мальдівах Віктор Слюсаренко
Вчора 09:45 1712
Гравець Ньюкасла зробив щедрий подарунок фанату клубу
Гравець Ньюкасла зробив щедрий подарунок фанату клубу Віктор Слюсаренко
Вчора 08:36 335
Врятувала наречена: лідер Баварії ледь не запізнився на матч у Києві
Врятувала наречена: лідер Баварії ледь не запізнився на матч у Києві Віктор Слюсаренко
Вчора 07:30 1007
НБА дискваліфікувала Леброна Джеймса після брудної бійки
НБА дискваліфікувала Леброна Джеймса після брудної бійки Сергей Хлюдзинский
Вчора 07:09 488
Ракицький врятував Зеніт від поразки в Лізі чемпіонів
Ракицький врятував Зеніт від поразки в Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 00:15 872 1
30 років тому Джордан виконав легендарний сліпий кидок зі штрафного
30 років тому Джордан виконав легендарний сліпий кидок зі штрафного Андрій Твердохліб
23.11.2021 22:34 1685
Гармаш забив у ворота Баварії перший гол Динамо в Лізі чемпіонів 2021/22
Гармаш забив у ворота Баварії перший гол Динамо в Лізі чемпіонів 2021/22 Андрій Твердохліб
23.11.2021 21:26 3730
Матч Динамо - Баварія було призупинено, уболівальник вибіг на поле
Матч Динамо - Баварія було призупинено, уболівальник вибіг на поле Андрій Твердохліб
23.11.2021 20:48 979
Баварія подвоїла рахунок у грі з Динамо: Коман пробив Бущана під поперечку
Баварія подвоїла рахунок у грі з Динамо: Коман пробив Бущана під поперечку Андрій Твердохліб
23.11.2021 20:36 1213
Левандовський забиває у ворота Динамо шикарною бісіклетою
Левандовський забиває у ворота Динамо шикарною бісіклетою Андрій Твердохліб
23.11.2021 20:06 3070
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
06:23 Блог Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 2059
06:16 Футбол Рома - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги конференцій 1028
24 Листопада 2021
23:56 Футбол Манчестер Сіті із Зінченком обіграв ПСЖ, Реал розгромив Шериф. Результати 5 туру Ліги чемпіонів 769
23:37 Футбол Бешикташ - Аякс 1:2. Огляд матчу 327
23:25 Футбол Бензема зможе грати за збірну Франції попри вирок у справі Вальбуена 346
23:11 Футбол Хаві назвав фундаментального гравця Барселони 452
22:55 Футбол Шахтар і Динамо повторили ганебний рекорд українських клубів у групі Ліги чемпіонів 768
22:51 Футбол Інтер - Шахтар: відео голів і огляд матчу 1266
22:37 Футбол Інтер - Шахтар 2:0. Огляд матчу 438
22:24 Футбол Легендарний форвард Серії А розкаявся у зв'язках з мафією 473
22:10 Футбол Леоненко: У другому таймі проти Баварії вийшло не Динамо, а якісь звірі 786
21:58 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті - ПСЖ: онлайн-трансляція. LIVE 1064
21:56 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Атлетико - Мілан: онлайн-трансляція. LIVE 805
21:56 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Шериф - Реал: онлайн-трансляція. LIVE 1196
21:48 Футбол Аякс обіграв Бешикташ у 5 турі Ліги чемпіонів 337
21:37 Футбол Інтер розібрався з Шахтарем у Лізі чемпіонів 828
21:35 Футбол Ліга чемпіонів. Інтер - Шахтар 2:0. Як це було 5672
21:24 Футбол Спартак - Наполі 2:1. Огляд матчу 521
21:14 Блог Джеко швидко оформив дубль у грі з Шахтарем 453
21:12 Баскетбол Прометей обіграв Дьор та достроково вийшов до наступного раунду Єврокубку ФІБА 303
21:11 Блог Розрядив гармату: Джеко потужним ударом відкрив рахунок у матчі з Шахтарем 796
20:59 Футбол Зінченко у старті Манчестер Сіті на матч проти ПСЖ 429
20:47 Хокей Сокіл переграв Дніпро у 20 турі УХЛ 453
20:29 Теніс WTA опублікувала призові тенісисток за сезон: Світоліна поза ТОП-20 628
20:14 Санний спорт Українка дебютувала на етапі Кубка світу з бобслею 490

Рома - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги конференцій

Сьогодні 06:16 1028 0
Матч відбудеться 25 листопада
Рома - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги конференцій
#Зоря, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Ліга конференцій, груповий етап. Група C
25 листопада 2021 року. 22:00

Рома (Рим, Італія) - Зоря (Луганськ, Україна)
Головний арбітр - 
Стадіо Олімпіко, Рим
Трансляція - Volia

25 листопада у 5-му турі Ліги конференцій луганська Зоря на виїзді зіграє проти римської Роми. Зустріч відбудеться на Стадіо Олімпіко, початок - о 22:00.

Рома

Рома в останніх 5 матчах зазнала двох поразок (від Венеції та Мілана) та здобула дві перемоги (над Кальярі та Дженоа). Ці чотири матчі були зіграні у рамках італійської Серії А. У четвертому турі Ліги конференцій Рома вдома несподівано не змогла обіграти Буде/Глімт. 

Останні матчі

21 листопада. Серія А. 13 тур. Дженоа - Рома 0:2

7 листопада. Серія А. 12 тур. Венеція - Рома 3:2

4 листопада. Ліга конференцій. 4 тур. Рома - Буде/Глімт 2:2

31 жовтня. Серія А. 11 тур. Рома - Мілан 1:2

27 жовтня. Серія А. 10 тур. Кальярі - Рома 1:2

Зоря

Зоря після поразок на виїзді від Буде/Глімта та вдома від Роми зуміла здобути дві перемоги над ЦСКА. Ці перемоги дозволили луганській команді претендувати на вихід з групи. У наступному матчі з Ромою, яка на одне очко випереджає українську команду, не можна програвати (втратять всі шанси на путівку до плей-оф). Нічия збереже шанси.

До майбутнього матчу Зоря підходить у поганому настрої після поразки від Львова в чемпіонаті України. 

Останні матчі

20 листопада. УПЛ. 15 тур. Львів - Зоря 2:1

7 листопада. УПЛ. 14 тур. Зоря - Верес 3:0

4 листопада. Ліга конференцій. 4 тур. Зоря - ЦСКА 2:0

31 жовтня. УПЛ. 13 тур. Металіст 1925 - Зоря 1:6

28 жовтня. Кубок України. 1/8 фіналу. Рух - Зоря 0:2

Особисті протистояння:

Команди між собою зустрічалися у 2-му турі цього турніру - у Запоріжжі Зоря зазнала поразки з рахунком 0:3.

Трансляція матчу:

Пряма трансляція матчу буде доступна в медіасервісі Volia на телеканалі Мегого Футбол 1.

Прогноз букмекерів:

Букмекери не вірять в українську команду. Абсолютним фаворитом протистояння вони бачать саме римський клуб.

На перемогу Роми дається коефіцієнт 1,18, на нічию - 7,40, а на звитягу Зорі - 14,50.

Прогноз Чемпіона:

Перемога Роми 2:0

Коментарі ()