Переможний гопак і засмучені "нейтрали": українські самбісти перемогли росіян у фіналах Всесвітніх ігор
Українці Андрій Кучеренко, Владислав Руднев та Петро Давиденко здолали росіян у фіналі змагань з самбо на Всесвітніх іграх.
Андрій Кучеренко змагався у ваговій категорії до 71 кг із Роланом Зіннатовим. На старті поєдинку українець відправив суперника у нокдаун.
Наш спортсмен заволодів лідерством з рахунком 6:0. Після цього Андрій вдало захищався і не дав можливості опоненту вдало атакувати. Зіннатов зумів відіграти всього один бал.
Зрештою, перемога нашого спортсмена, яка принесла йому золоту медаль. Після перемоги українець станцював гопака.
Почин Кучеренка підтримав і Владислав Руднев. У своєму поєдинку він здолав ще одного спортсмена з Росії Ованесяна Абгаряна у ваговій категорії до 79 кілограмів.
Підсумковий результат – 3:0 на користь українця і знову переможний гопак після оголошення результатів.
Найбільш драматичним був останній фінал, в якому знову змагалася Україна проти Росії. У ваговій категорії 88 кг суперником Петра Давиденка був Абусупіян Аліханов.
Перший бал заробив "нейтральний" спортсмен . Росіянин утримував переможний рахунок, адже час грав на його користь. Втім Давиденко зумів провести ефектний прийом на чотири бали і святкував перемогу.
У підсумку, всі троє наших самбістів перемогли суперників з Росії у фіналах Всесвітніх ігор з самбо.
Раніше кікбоксер Гліб Мазур у ваговій категорії до 63 кг став фіналістом Всесвітніх ігор-2025.