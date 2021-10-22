 ЦСКА Софія - Зоря 0:1. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
Зоря обіграла ЦСКА у 3 турі Ліги конференції
Вчора 23:55 929
Помер колишній гравець збірної СРСР Морозов
Сьогодні 09:32 0
Барселона - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:10 3118
Ліга конференцій. ЦСКА - Зоря 0:1. Як це було
Вчора 23:54 10391
Мотор переміг Динамо Бухарест у Лізі чемпіонів
Вчора 21:42 566
Збірна України розгромила Фарерські острови у відборі на ЧС-2023
Вчора 20:53 814
Журналіст підтвердив повернення Маліновського у збірну України
Вчора 20:10 961
10 років потому: Сокіл повертається в єврокубки
Вчора 13:52 1053
Україна піднялася на 26-е місце у рейтингу ФІФА
Вчора 12:23 808
Севілья зацікавилася хавбеком Шахтаря
Вчора 12:12 1205
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків
Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків Віктор Слюсаренко
Сьогодні 00:34 403
Аллах'яр неймовірним ударом вивів вперед Зорю у матчі з ЦСКА
Аллах'яр неймовірним ударом вивів вперед Зорю у матчі з ЦСКА Віктор Слюсаренко
Вчора 23:27 685
Американського тренера звільнили за відмову вакцинуватися від COVID-19
Американського тренера звільнили за відмову вакцинуватися від COVID-19 Віктор Слюсаренко
Вчора 21:50 436
Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму
Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму Віктор Слюсаренко
Вчора 19:09 946
Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження
Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження Віктор Слюсаренко
Вчора 17:50 759
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram Віктор Слюсаренко
Вчора 15:35 627
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу Андрій Дунець
Вчора 15:22 1721 2
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках Віктор Слюсаренко
Вчора 14:05 498
Поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста
Поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста Віктор Слюсаренко
Вчора 12:48 454
З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації
З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації Віктор Слюсаренко
Вчора 11:48 6932
Попереду Одом та Дрю: Ламело Болл встановив новий рекорд НБА
Попереду Одом та Дрю: Ламело Болл встановив новий рекорд НБА Віктор Слюсаренко
Вчора 10:35 415
Роналду опублікував емоційний пост після перемоги Манчестер Юнайтед над Аталантою
Роналду опублікував емоційний пост після перемоги Манчестер Юнайтед над Аталантою Віктор Слюсаренко
Вчора 09:18 1667
Засмучений поразкою від Лестера: Вболівальник Спартака побив журналіста
Засмучений поразкою від Лестера: Вболівальник Спартака побив журналіста Віктор Слюсаренко
Вчора 07:31 2212
ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги
ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги Віктор Слюсаренко
20.10.2021 20:37 409
Піке вивів вперед Барселону у матчі з Динамо
Піке вивів вперед Барселону у матчі з Динамо Віктор Слюсаренко
20.10.2021 20:23 522
Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком
Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком Віктор Слюсаренко
20.10.2021 19:29 1002 1
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо Андрій Твердохліб
20.10.2021 16:44 11851
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо Valeriy Ruchka
20.10.2021 12:58 2194
Клуб Вернидуба жорстко осоромився у Твіттері перед матчем Ліги чемпіонів
Клуб Вернидуба жорстко осоромився у Твіттері перед матчем Ліги чемпіонів Андрій Дунець
20.10.2021 11:49 1752
Квитки у зоопарк і павербанки: як у Харкові винагородили паралімпійців
Квитки у зоопарк і павербанки: як у Харкові винагородили паралімпійців Віктор Слюсаренко
20.10.2021 11:08 713
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:32 Футбол Помер колишній гравець збірної СРСР Морозов 0
09:12 Хокей Рейнджерс переграв Нешвілл, Коламбус здолав Айлендерс. Результати матчів НХЛ 104
08:53 Футбол Вест Гем - Генк 3:0. Огляд матчу 496
08:48 Пряма трансляція Українська Суперліга. Хімік - Запоріжжя: онлайн-трансляція. LIVE 1034
08:41 Баскетбол Голден Стейт здолав Кліпперс, Маямі розгромили Мілвокі. Результати матчів НБА 189
08:38 Пряма трансляція Українська Суперліга. Миколаїв - Дніпро: онлайн-трансляція. LIVE 1090
08:29 Футбол Десна зіграє з Олександрією, Металіст 1925 прийме Інгулець. Розклад матчів УПЛ 240
08:28 Пряма трансляція Українська Суперліга. Кривбас - Харківські Соколи: онлайн-трансляція. LIVE 956
08:15 Футбол ЦСКА Софія - Зоря 0:1. Огляд матчу 430
08:12 Пряма трансляція Українська Суперліга. Одеса - Прометей: онлайн-трансляція. LIVE 370
08:10 Футбол Барселона - Реал: онлайн-трансляція 3118
00:34 Блог Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків 408
00:06 Футбол Гент з Безусом переміг Партизан. Результати 3 туру Ліги конференції 581
00:00 Футбол Вест Гем з Ярмоленком розгромив Генк. Результати 3 туру Ліги Європи 1206
21 Жовтня 2021
23:55 Футбол Зоря обіграла ЦСКА у 3 турі Ліги конференції 929
23:54 Футбол Ліга конференцій. ЦСКА - Зоря 0:1. Як це було 10391
23:30 Футбол В Україні транслюватимуть матчі МЛС 525
23:27 Блог Аллах'яр неймовірним ударом вивів вперед Зорю у матчі з ЦСКА 691
23:11 Футбол Буде-Глімт – Рома 6:1. Огляд матчу Ліги конференції 655
22:54 Футбол Три ТОП-клуби намагалися підписати зірку Барселони 571
22:41 Футбол Вітесс – Тоттенгем 1:0. Огляд матчу 350
22:28 Футбол Фонсека провів успішні перемовини з Ньюкаслом 649
22:09 Футбол Баєр врятувався у матчі з Бетісом, нічия Лаціо та Марселя. Результати 3 туру Ліги Європи 657
22:06 Пряма трансляція Ліга конференцій. ЦСКА - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE 2532
21:56 Футбол Буде-Глімт знищив Рому, ПАОК з голом Сідклея обіграв Копенгаген у 3 турі Ліги конференції 971

ЦСКА Софія - Зоря 0:1. Огляд матчу

Сьогодні 08:15 430 0
Перша перемога Зорі у Лізі конференції
ЦСКА Софія - Зоря 0:1. Огляд матчу
#Ліга конференцій, #Зоря, #ЦСКА

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі Ліги конференції Зоря на виїзді обіграла ЦСКА Софію.

Ліга Конференцій
Група С, 3 тур
21 жовтня

ЦСКА Софія - Зоря 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 65 Сайядманеш

ЦСКА Софія: Густаво Бузатто, Юрген Матей, Жеферсон (Тібо Віон 73), Грем Кері (Федеріко Варела 57), Хорді Кайседо, Георгій Йомов (Калоян Крастев 83), Бредлі Мазік, Іван Туриця, Карло Мухар, Томас Лам, Йаннік Вілдсхют (Йоан Бе 73)

Зоря: Дмитро Мацапура, Ловро Цвек, Шахаб Захеді, Дмитро Хомченовський, Олександр Гладкий, Сергій Булеца (Крістіан 87), Артем Громов, Максим Імереков, Денис Фаворов, Ігор Снурніцин, Аллахяр

Попередження: Юрген Матей 46, Йаннік Вілдсхют 69, Хорді Кайседо 77, Бредлі Мазік 84, Томас Лам 86 - Дмитро Хомченовський 28

Вилучення: Тібо Віон 90+3

Раніше, Буде-Глімт знищив Рому.

Коментарі ()