Буде/Глімт - Зоря 3:1. Огляд матчу Ліги конференції

Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру Ліги конференцій сезону 2021/22 років луганська Зоря на виїзді поступилася Буде/Глімт.
Буде/Глімт - Зоря 3:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Салтнес, 2:0 - 49 Солбаккен, 0:3 - 60 Пеллегріно, 3:1 - 90+1 Громов
Буде/Глімт: Микита Хайкін, Маріус Лоде, Фредрік-Андре Бьоркан (Мортен Кондрадсен 78), Патрік Берг, Ола Сольбаккен, Амаль Пеллегріно (Жільбер Коомсон 78), Альфонс Сампстед, Ульрик Сальтнес, Бреде Моє, Сондре Фет (Хуго Ветлесен 67), Ерік Ботгейм
Зоря: Дмитро Мацапура, Ловро Цвек, Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Віталій Вернидуб, Владислав Кабаєв, Сергій Булеца, Єгор Назарина, Артем Громов, Ігор Снурніцин, Аллахяр (Крістіан Даль 70)
Попередження: Фредрік-Андре Бьоркан 26 - Владислав Кочергін 52, Владислав Кабаєв 54, Ігор Снурніцин 59