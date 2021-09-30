 Зоря - Рома 0:3: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря - Рома 0:3. Огляд матчу

Вчора 22:39 273 0
Підопічні Скрипника вдруге програли у Лізі конференцій
Зоря - Рома 0:3. Огляд матчу
#Рома, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Ліги конференцій сезону 2021/22 років луганська Зоря вдома поступилася Ромі.

Ліга конференцій-2021/22
Груповий етап
2 тур, 30 вересня
Група С

Зоря - Рома 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Ель-Шаараві, 0:2 - 66 Смоллінг, 0:3 - 68 Абрагам

Зоря: Дмитро Мацапура, Ловро Цвек, Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Владислав Кабаєв (Максим Луньов 83), Сергій Булеца (Крістіан Даль 69), Єгор Назарина, Артем Громов, Максим Імереков, Денис Фаворов, Аллахяр (Шахаб Захеді 69)

Рома: Руй Патрісіу, Бріан Крістанте, Рожер Ібаньєс, Кріс Смоллінг, Лоренцо Пеллегріні (Гонсало Вільяр 77), Елдор Шомуродов (Теммі Абрагам 62), Стефан Ель-Шаараві (Борха Майораль 77), Мараш Кумбула, Карлес Перес (Ніколо Дзаньоло 62), Ебріма Дарбо (Амаду Діавара 72), Ріккардо Калафіорі

Попередження: Мараш Кумбула 81

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