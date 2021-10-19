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Іньєста: У Барселони відповідний склад, щоб виграти класіко і Ла-Лігу

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24 жовтня каталонці зіграють проти Реала
Іньєста: У Барселони відповідний склад, щоб виграти класіко і Ла-Лігу
#Барселона, #Реал, #Ла-Ліга, #Ін'єста

Джерело - ESPN.

Каталонська Барселона зможе переграти мадридський Реал у матчі 10 туру іспанської Ла-Ліги.

Про це заявив колишній хавбек "блаугранас" Андрес Ін'єста.

"Я думаю, що вболівальники Барселони завжди налаштовані оптимістично, і це почуття навіть сильніше, коли справа стосується класіко. Вони будуть з нетерпінням чекати гри, хорошої гри своєї команди і перемоги. У Барселони відповідний склад, щоб виграти класіко і Ла-Лігу. Я сподіваюся, що вони зіграють добре і наберуть 3 очка", - сказав Іньєста.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн Ель-Класіко починаючи з 17:00.

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