Іньєста: У Барселони відповідний склад, щоб виграти класіко і Ла-Лігу

Каталонська Барселона зможе переграти мадридський Реал у матчі 10 туру іспанської Ла-Ліги.

Про це заявив колишній хавбек "блаугранас" Андрес Ін'єста.

"Я думаю, що вболівальники Барселони завжди налаштовані оптимістично, і це почуття навіть сильніше, коли справа стосується класіко. Вони будуть з нетерпінням чекати гри, хорошої гри своєї команди і перемоги. У Барселони відповідний склад, щоб виграти класіко і Ла-Лігу. Я сподіваюся, що вони зіграють добре і наберуть 3 очка", - сказав Іньєста.