Поворознюк назвав завдання Інгульця на сезон

Президент Інгульця Олександр Поворознюк хоче, що команда посіла 8-9 місце за підсумками нинішнього сезону УПЛ.

Про це розповів сам функціонер у дебютному випуску підкаста Пряма червона Фоззі і Миколи Василькова.

"На якому місці Інгулець фінішує в УПЛ? Я думаю, що ми закінчимо мінімум на 10-му місці, а взагалі задача 8-9.

Треба спершу вийти з небезпечної зони? Не переживайте, вийдемо…

Якщо нема результату, то цьому причина є. Але я думаю ми вийдемо з цього положення з честю, і я за це не парюсь.

Це ще питання календаря, з ким грають серію, є клуби слабкіші є сильні. Судячи по всьому це нам попало перші 4 тура що нікому не позаздриш, тому думаю все буде добре. Не хочу думати про щось погане", - зазначив Поворознюк.