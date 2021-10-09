Поєдинок розпочнеться о 19:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 жовтня, збірна України в гостях у 6 турі групи D зіграє в кваліфікації до ЧС-2022 зі збірною Фінляндії.

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков визначився зі стартовим складом національної команди.

Збірна України: Пятов - Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь - Степаненко, Шапаренко - Ярмоленко, Яремчук, Циганков

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Запасні: Бущан, Різник, Сирота, Сидорчук, Корнієнко, Зубков, Харатін, Шабанов, Булеца, Довбик, Сікан, Караваєв

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 18:45.