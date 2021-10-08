Форвард Торіно не хоче продовжувати контракт з клубом

Джерело - Чемпiон.

Головна зірка Торіно, форвард Андреа Белотті, не продовжить свій контракт з клубом, який закінчується влітку 2022 року:

Про це повідомив президент клубу Урбано Кайро.

"Він не підписав новий контракт. І, вочевидь, не планує приймати пропозицію. Я зробив пропозицію, яка перевершує мої можливості. Але я не можу змусити його підписати. Думаю, що він не збирається підписувати контракт", - сказав Кайро.

Белотті виступає за Торіно з 2015 року. На його рахунку 106 голів у 231 матчі за Биків. Трансферна вартість 27-річного форварда оцінюється в 35 мільйонів євро.