Мораес: Дякувати Богові, я повертаюсь

Джерело - ФК Шахтар.

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес повернувся в Україну.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

"Я знов тут, в Україні. Дуже щасливий і мотивований. Травма й відновлення – це складний момент, багато днів інтенсивної терапії, реабілітації, роботи. Дякувати Богові, я повертаюсь. Лишилося трохи часу до моменту, коли зможу вийти на футбольне поле. Дуже сумував!" - сказав Мораес.

Нагадаємо, Мораес прилетів з Бразилії, де він відновлювався після важкої травми коліна, яку отримав у квітні.

Жуніор продовжить відновлення в Києві. Точні терміни повернення футболіста на поле поки не називаються.