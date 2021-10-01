 Мораес: Дякувати Богові, я повертаюсь | Футбол | Champion.com.ua
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Мораес: Дякувати Богові, я повертаюсь

Сьогодні 12:40 270 0
Мораес: Дякувати Богові, я повертаюсь
#Мораес, #Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес повернувся в Україну.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

"Я знов тут, в Україні. Дуже щасливий і мотивований. Травма й відновлення – це складний момент, багато днів інтенсивної терапії, реабілітації, роботи. Дякувати Богові, я повертаюсь. Лишилося трохи часу до моменту, коли зможу вийти на футбольне поле. Дуже сумував!" - сказав Мораес.

Нагадаємо, Мораес прилетів з Бразилії, де він відновлювався після важкої травми коліна, яку отримав у квітні.

Жуніор продовжить відновлення в Києві. Точні терміни повернення футболіста на поле поки не називаються.

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