Каррагер: В АПЛ більше немає Великої шістки

Джерело - championat.com.
Арсенал та Тоттенгем випали з Великої шістки.
Про це розповів колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер.
"Проблеми Арсенала і Тоттенгема в останні роки означають, що зараз в АПЛ є Велика четвірка, а не Велика шістка. Подивимося, хто з них першим повернеться на лігочемпіонські позиції", - відзначив Каррагер.
Арсенал після п'яти турів займає 13-е місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши шість очок. Тоттенгем в п'яти матчах набрав дев'ять очок. та займає 7 місце.
У наступному турі команди зіграють один з одним в лондонському дербі.