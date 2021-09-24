Каррагер: В АПЛ більше немає Великої шістки

Джеймі Каррагер прокоментував проблеми Арсенала і Тоттенгема

Арсенал та Тоттенгем випали з Великої шістки.

Про це розповів колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер.

"Проблеми Арсенала і Тоттенгема в останні роки означають, що зараз в АПЛ є Велика четвірка, а не Велика шістка. Подивимося, хто з них першим повернеться на лігочемпіонські позиції", - відзначив Каррагер.

Арсенал після п'яти турів займає 13-е місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши шість очок. Тоттенгем в п'яти матчах набрав дев'ять очок. та займає 7 місце.

У наступному турі команди зіграють один з одним в лондонському дербі.