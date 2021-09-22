Шахтар - Динамо: команди визначилися із формою на матч

Джерело - Чемпiон.

Донецький Шахтар та київське Динамо обрали комплекти форми перед зустріччю в рамках Суперкубка України. Динамо вийде на газон НСК Олімпійський у біло-блакитних кольорах

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Суперкубок України. Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція

Воротар "біло-синіх" зіграє у сірому комплекті. Шахтар же вийде у помаранчевому екіпіруванні, тоді як голкіпер "гірників" – у зеленій формі.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України відбудеться вже сьогодні, 22 вересня, у Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі між Шахтарем та Динамо о 21:00.