Директор УПЛ: На Суперкубок України продано 15 тисяч квитків

Вже продано 15 тисяч квитків на матч за Суперкубок України, в якому 22 вересня на НСК Олімпійський зустрінуться Динамо та Шахтар.

Про це заявив виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий.

"Згідно з нашим регламентним документам і узгодженим з Міністерством охорони здоров'я України протоколу, на цей час дозволяється заповнювати стадіони не більше ніж на 60%. Також діють деякі карантинні обмеження: обов'язкова наявність маски і санітарна обробка рук. Принцип розсадження людей на стадіоні буде виглядати в шаховому порядку: один уболівальник, порожнє крісло, наступний уболівальник.

На цей час продано 15 000 квитків. Ми очікуємо аншлаг, тому бажаючим відвідати цей матч треба якомога швидше купувати квитки", - зазначив Дикий.