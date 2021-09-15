Буде/Глімт - Зоря: Де дивитися матч Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Зоря у першому турі Ліги конференцій на виїзді зіграє з Буде/Глімпт.
Матч відбудеться у четвер, 16 вересня. Початок о 22:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.
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|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Зоря у першому турі Ліги конференцій на виїзді зіграє з Буде/Глімпт.
Матч відбудеться у четвер, 16 вересня. Початок о 22:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.