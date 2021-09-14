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Ісмаїлі: Шахтарю знову доведеться зіграти у дуже складній групі Ліги чемпіонів

Сьогодні 14:13 117 0
Ісмаїлі прокоментував старт Шахтаря у Лізі чемпіонів
Ісмаїлі: Шахтарю знову доведеться зіграти у дуже складній групі Ліги чемпіонів
#Ісмаїлі

Джерело - isport.ua.

Шахтар у поточному розіграші Ліги чемпіонів повинний набирати більше очків у домашніх матчах у порівнянні з минулим сезоном.

Про це розповів бразильський захисник донецького клубу Ісмаїлі.

"Нам знову доведеться зіграти в дуже складній групі ЛЧ. Знаємо, що будуть важкі матчі, але зараз зосереджені на Шериф. Це теж хороша команда. Ми добре готуємося і сподіваємося успішно стартувати в групі.

У минулому сезоні ЛЧ ми досягли вражаючих результатів на виїзді, але вдома зіграли не так добре. Вважаю, в цьому році потрібно набирати більше очок вдома і намагатися брати пункти на виїзді.

Актуально: Шериф - Шахтар: Де дивитися матч Ліги чемпіонів

Я не грав в тій ЛЧ через травму. Але було здорово бачити, як команда перемогла Реал - один з найбільших клубів світу. Це показує, що у нас кваліфікований склад, можемо мріяти про кращі результати в цьому сезоні. Всі матчі будуть складними, але ми завжди граємо на перемогу", - відзначив Ісмаїлі.

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