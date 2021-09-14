Шериф - Шахтар: Де дивитися матч Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться у середу, 15 вересня

Джерело - Чемпіон.

У 1-му турі Ліги чемпіонів донецький Шахтар на виїзді зіграє проти Шерифа.

Матч відбудеться у середу, 15 вересня, на стадіоні Шериф. Початок о19:45 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.