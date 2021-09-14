Шериф - Шахтар: Де дивитися матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У 1-му турі Ліги чемпіонів донецький Шахтар на виїзді зіграє проти Шерифа.
Матч відбудеться у середу, 15 вересня, на стадіоні Шериф. Початок о19:45 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.
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Джерело - Чемпіон.
У 1-му турі Ліги чемпіонів донецький Шахтар на виїзді зіграє проти Шерифа.
Матч відбудеться у середу, 15 вересня, на стадіоні Шериф. Початок о19:45 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.