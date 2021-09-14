 Вацко: Динамо - найбільш збалансована команда | Футбол | Champion.com.ua
Динамо - Бенфіка: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Вчора 16:30 1198
ЛЧ. Динамо - Бенфіка: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 10:42 404
Динамо прийме Бенфіку, Барселона зіграє з Баварією. Розклад матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:08 389
Призові єврокубків: Динамо та Шахтар щоматчу зможуть заробляти вп'ятеро більше, ніж Зоря
Сьогодні 09:03 486
Матч Ліги чемпіонів. Динамо - Бенфіка: матч-центр
Сьогодні 08:47 15546
УПЛ. Верес здолав Львів у 7 турі
Вчора 21:24 677
Луческу: Динамо хоче більшого у Лізі чемпіонів
Вчора 18:39 1177
Шериф - Шахтар: анонс і прогноз на матчі Ліги чемпіонів
Вчора 18:20 1100
Ліга чемпіонів. Динамо Київ - Бенфіка: онлайн-трансляція
Вчора 17:31 10776
Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у ТОП-4
Вчора 16:27 147522
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
У США на футбольному матчі врятували кота, який зірвався з трибун
У США на футбольному матчі врятували кота, який зірвався з трибун Valeriy Ruchka
Вчора 14:49 564
Життя футболіста. Ібрагімович показав яким його коліно було після операції
Життя футболіста. Ібрагімович показав яким його коліно було після операції Valeriy Ruchka
Вчора 14:19 1861
Румба від Горуни та квікстеп від Харлан. Виступи спортсменів на шоу Танці з зірками
Румба від Горуни та квікстеп від Харлан. Виступи спортсменів на шоу Танці з зірками Valeriy Ruchka
Вчора 13:58 311
Мак-Грегор знову в центрі скандалу. Зірковий боєць ММА ледь не побився з відомим репером
Мак-Грегор знову в центрі скандалу. Зірковий боєць ММА ледь не побився з відомим репером Valeriy Ruchka
Вчора 12:03 818
Джокович знищив свою ракетку під час фіналу US Open
Джокович знищив свою ракетку під час фіналу US Open Valeriy Ruchka
Вчора 11:09 1088
До Ліги чемпіонів Шахтар представив новий дизайн клубного автобуса
До Ліги чемпіонів Шахтар представив новий дизайн клубного автобуса Андрій Твердохліб
11.09.2021 12:36 728
20 років тому відбулися терористичні акти в США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою
20 років тому відбулися терористичні акти в США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою Андрій Твердохліб
11.09.2021 10:22 710
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Андрій Твердохліб
11.09.2021 08:45 7325
Відео дня. Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді
Відео дня. Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді Андрій Твердохліб
11.09.2021 07:46 13446 1
У Росії жорстоко побили арбітра прямо під час матчу
У Росії жорстоко побили арбітра прямо під час матчу Valeriy Ruchka
10.09.2021 20:38 3441
Прямі трансляції
Навколо спорту

Вацко: Динамо - найбільш збалансована команда

Сьогодні 09:44 306 0
Віктор Вацко прокоментував перемогу Динамо над харківським Металістом 1925
Вацко: Динамо - найбільш збалансована команда
#Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо є найбільш збалансованою командою чемпіонату України.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

"Я вважаю, що Динамо зараз найбільш збалансована команда українського чемпіонату. Мені подобається, як Шкурін грає на позиції центрального нападника. Він виглядає все краще і краще. Але це не топ-центрфорвард для Динамо.

Актуально: Металіст 1925 - Динамо 0:2. Огляд матчу

Команда сильна в обороні і в атаці. Команда готова функціонально. Також є проблема в центрі захисту: два молодих футболісти і немає заміни", - сказав Вацко в ефірі Футбол 1.

Коментарі ()