Вацко: Динамо - найбільш збалансована команда

Динамо є найбільш збалансованою командою чемпіонату України.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

"Я вважаю, що Динамо зараз найбільш збалансована команда українського чемпіонату. Мені подобається, як Шкурін грає на позиції центрального нападника. Він виглядає все краще і краще. Але це не топ-центрфорвард для Динамо.

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Команда сильна в обороні і в атаці. Команда готова функціонально. Також є проблема в центрі захисту: два молодих футболісти і немає заміни", - сказав Вацко в ефірі Футбол 1.