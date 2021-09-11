 Металіст 1925 - Динамо 0:2: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Металіст 1925 - Динамо 0:2. Огляд матчу

Сьогодні 19:39 691 0
У другому таймі матчу кияни забили два голи
Металіст 1925 - Динамо 0:2. Огляд матчу
#Металіст 1925, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо на виїзді перемогло Металіст 1925.

Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 11 вересня

Металіст 1925 - Динамо 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Циганков, 0:2 - 52 Гармаш

Металіст 1925: Денис Сидоренко, Євген Ткачук, Віталій Єрмаков, Андрій Ременюк (Юрій Батюшин 83), Сергій Ченбай, Михайло Шершень, Артем Габелок, Олег Голодюк (Фабіо Алешандре Фрейтас де Алмейда 73), Марлісон (Ілля Зубков 73), Антон Савін (Євген Протасов 73), Дмитро Криськів

Динамо: Денис Бойко, Сергій Сидорчук, Карлос Де Пена (Беньямін Вербич 68), Віктор Циганков (Олександр Караваєв 77), Віталій Миколенко, Богдан Лєднєв (Денис Гармаш 46), Олександр Андрієвський (Володимир Шепелєв 68), Ілля Забарний, Олександр Сирота, Ілля Шкурін (Владислав Супряга 77), Томаш Кендзьора

Попередження: Сергій Ченбай 17, Марлісон 32 - Ілля Забарний 45+1, Владислав Супряга 79

Нагадаємо, УПЛ затвердила дату матчу Динамо - Шахтар.

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