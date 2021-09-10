Агуеро: Був шокований, коли дізнався, що Мессі йде

Джерело - sport.ua.
Новачок Барселони Серхіо Агуеро був здивований, коли дізнався, що клуб не зможе утримати Ліонеля Мессі, який пішов у ПСЖ.
Про це розповів сам футболіст.
"Коли я приходив у Барселону, то у мене не було проблем з фінансовою стороною контракту. Я розумів, що вже не буду отримувати стільки, скільки у Манчестер Сіті. Я просто сказав агенту влаштувати можливість переходу в Барсу.
До підписання контракту я спілкувався з Лео, і він сказав, що продовжить угоду з клубом, що все влаштується. Звичайно, я був шокований, коли дізнався, що Мессі йде. Ясно, що у клубу є фінансові проблеми, і після Мессі пішов і Грізманн.
Це можна пояснити, з огляду на борги Барселони", - сказав Агуеро.
Раніше стало відомо, чому Агуеро не взяв номер Мессі у Барселоні.