Агуеро: Був шокований, коли дізнався, що Мессі йде

Серхіо Агуеро прокоментував перехід у Барселону

Новачок Барселони Серхіо Агуеро був здивований, коли дізнався, що клуб не зможе утримати Ліонеля Мессі, який пішов у ПСЖ.

Про це розповів сам футболіст.

"Коли я приходив у Барселону, то у мене не було проблем з фінансовою стороною контракту. Я розумів, що вже не буду отримувати стільки, скільки у Манчестер Сіті. Я просто сказав агенту влаштувати можливість переходу в Барсу. До підписання контракту я спілкувався з Лео, і він сказав, що продовжить угоду з клубом, що все влаштується. Звичайно, я був шокований, коли дізнався, що Мессі йде. Ясно, що у клубу є фінансові проблеми, і після Мессі пішов і Грізманн. Це можна пояснити, з огляду на борги Барселони", - сказав Агуеро.

Раніше стало відомо, чому Агуеро не взяв номер Мессі у Барселоні.