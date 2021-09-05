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Стало відомо, чому Агуеро не взяв номер Мессі у Барселоні

Сьогодні 14:44 313 0
Серхіо Агуеро прокоментував вибір номера у Барселоні
Стало відомо, чому Агуеро не взяв номер Мессі у Барселоні
#Барселона, #Агуеро

Джерело - football24.ua.

Керівництво Барселони пропонувало нападнику Серхіо Агуеро взяти 10-й номер на сезон 2021/22.

Про це розповів сам футболіст.

"Вони запропонували мені, але я не прийняв пропозицію через повагу до Мессі", – заявив Агуеро.

Гравець вирішив виступати під 19-м номером, а номер Мессі забрав вундеркінд Ансу Фаті.

Раніше культовий номер у складі "блаугранас" належав Роналдінью, Рікельме, Рівалдо, Хаджі, Ромаріо, Марадоні та іншим.

Нагадаємо, Барселона зменшила зарплатну відомість на 145 мільйонів.

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