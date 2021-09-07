В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков задовольнив прохання Шахтаря відпустити гравців до клубу.

Про це заявив сам фахівець.

"Чому ротація? У людей Ліга чемпіонів попереду, серйозне змагання. До мене звернувся Шахтар, щоб я відпустив. І після гри з Францією я подумав і відпустив ще трьох гравців Динамо, щоб не було образ і розмов. Я їм все пояснив. Я побачив, що хлопці втомилися. Побачив, що втомилися дійсно. Я не хотів їх вантажити, краще їх не чіпати. Нехай повернуться в свої клуби, відпочивають", - зазначив Петраков.