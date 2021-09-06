 Андронов: У матчі з Україною Дешам виграв сам у себе | Футбол | Champion.com.ua
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Андронов: У матчі з Україною Дешам виграв сам у себе

Сьогодні 13:55 461 1
Спеціаліст розкритикував наставника збірної Франції
Андронов: У матчі з Україною Дешам виграв сам у себе
#Андронов, #Дешам

Джерело - sport.ua.

Головному тренеру збірної Франції Дідьє Дешаму зайвий розум не корисний, а шкідливий.

Про це заявив відомий коментатор Олексій Андронов.

"Іноді тренеру зайвий розум не корисний, а шкідливий. Потрібно вміти грати просто, а не запарювати гравців ідеями, які тобі здаються геніальними.

Дешам - відмінний приклад такого тренера. Регулярно переграє сам себе. Мабуть, тільки на ЧС-2018 зміг втриматися. А може, гравці самі спростили все на полі.

Зараз, з Україною, він знову виграв сам у себе. А могло бути і 0:3, до слова...", - зазначив Андронов.

Раніше, Павелко розповів, яка буде премія за нічию зі збірною Франції (1:1).

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