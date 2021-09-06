Головному тренеру збірної Франції Дідьє Дешаму зайвий розум не корисний, а шкідливий.

Про це заявив відомий коментатор Олексій Андронов.

"Іноді тренеру зайвий розум не корисний, а шкідливий. Потрібно вміти грати просто, а не запарювати гравців ідеями, які тобі здаються геніальними.

Дешам - відмінний приклад такого тренера. Регулярно переграє сам себе. Мабуть, тільки на ЧС-2018 зміг втриматися. А може, гравці самі спростили все на полі.

Зараз, з Україною, він знову виграв сам у себе. А могло бути і 0:3, до слова...", - зазначив Андронов.