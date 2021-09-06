Павелко розповів, яка буде премія за нічию зі збірною Франції

Президент УАФ Андрій Павелко вирішив зробити гравцям збірної України приємний сюрприз.

Про це заявив сам функціонер.

"Я їм пообіцяв премію за те, що вони дали гру переможну. Дали гру для глядачів, виклалися після Казахстану. Я пообіцяв, що вони за цю гру отримають премію. Я впевнений, що премія дуже солідна.

Гравці аплодували і дякували. Впевнений, що вони цього не просили, не чекали. Вони не грали за гроші, за премію. Вони віддавалися вболівальникам, команді, збірної. Звичайно ж, після такого приємно їх здивувати, зробити такий приємний сюрприз. Чи багато в премії нулів? Так дуже", - сказав Павелко.