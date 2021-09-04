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Костевич: Перехід у Рух відбувся дуже швидко

Вчора 22:55 322 0
Футболіст розповів про свій трансфер у львівський клуб
Костевич: Перехід у Рух відбувся дуже швидко
#Рух, #Динамо, #Костевич

Джерело - ФК Рух.

28-річний український захисник Динамо Володимир Костевич задоволений, що перейшов до львівського Руху на правах оренди.

Про це заявив сам футболіст.

"Звичайно, радий повернутися до Львова. Давно не був у своєму рідному місті. Тут багато що змінилось. Мій перехід у Рух відбувся дуже швидко. Зустрілись з Леонідом Кучуком та Ігорем Дедишиним та домовились, що допоможемо один одному. Знаю, що команда і клуб прогресують. У жовто-чорних амбітні плани, чудова Академія і цікавий проєкт.

Мій футбольний шлях починався саме з Руха. У 6-7 класах я навчався у школі імені Мирона Маркевича у Винниках.

Завдання? Я не грав упродовж останнього року, а це у футболі дуже великий проміжок часу. Хочу повернутись на поле, знову заявити про себе та нагадати усім, на що я здатний", - сказав Костевич.

З 2010 по 2016 роки контракт Костевича належав львівським Карпатам.

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