28-річний український захисник Динамо Володимир Костевич задоволений, що перейшов до львівського Руху на правах оренди.

Про це заявив сам футболіст.

"Звичайно, радий повернутися до Львова. Давно не був у своєму рідному місті. Тут багато що змінилось. Мій перехід у Рух відбувся дуже швидко. Зустрілись з Леонідом Кучуком та Ігорем Дедишиним та домовились, що допоможемо один одному. Знаю, що команда і клуб прогресують. У жовто-чорних амбітні плани, чудова Академія і цікавий проєкт.

Мій футбольний шлях починався саме з Руха. У 6-7 класах я навчався у школі імені Мирона Маркевича у Винниках.

Завдання? Я не грав упродовж останнього року, а це у футболі дуже великий проміжок часу. Хочу повернутись на поле, знову заявити про себе та нагадати усім, на що я здатний", - сказав Костевич.