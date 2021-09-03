 Петраков: Я думаю, що у Франції є ким замінити Мбаппе | Футбол | Champion.com.ua
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Петраков: Я думаю, що у Франції є ким замінити Мбаппе

Сьогодні 18:55 176 0
Наставник збірної України - про майбутній матч відбору на ЧС-2022
Петраков: Я думаю, що у Франції є ким замінити Мбаппе
#Мбаппе, #Петраков

Джерело - sport.ua.

У домашньому матчі відбору з українцями на чемпіонат світу-2022 тренери збірної Франції знайдуть заміну Кіліану Мбаппе.

Про це заявив головний тренер збірної України Олександр Петраков.

"Який психологічний стан Караваєва зараз? Так, стріл було багато. Футбол - командний вид спорту, всі помиляються. Запам'ятайте, в футболі до взяття воріт завжди призводить ланцюг помилок. Він багато відіграв за збірну, багато допоміг. Все буває в футболі, команда йому теж допомогла, щоб він відійшов. Ми на нього розраховуємо і рухаємося далі.

Ми теж вже багато матчів не можемо перемогти. А Мбаппе - це дуже хороший гравець, зірка світового рівня. Я думаю, що у Франції є ким його замінити.

Як команда відреагувала на мої гострі слова після матчу? Я нічого такого не сказав. Підбадьорив їх, сказав, що попереду ще Франція. Не треба нікого боятися, вони такі ж люди, як і ми", - зазначив Петраков.

Нагадаємо, у збірної України гру проти Франції пропустить Олександр Зінченко через перебір жовтих карток.

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