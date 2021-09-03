Бондар та Педріньйо повернулися у загальну групу Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Валерій Бондар та Педріньйо знову займаються в загальній групі.
Шахтар повернувся до роботи після трьох вихідних.
Команда провела годинну сесію у Святошині за відсутності гравців збірних. Заняття тривало менш як годину. Вступною частиною стала розминка, далі футболісти зосередилися на квадратах і роботі з м'ячами у двох групах, а завершили пробіжкою.
До загальної групи повернувся Валерій Бондар, який у травні переніс операцію на колінному суглобі та Педріньйо.
Раніше, Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів.