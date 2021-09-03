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Бондар та Педріньйо повернулися у загальну групу Шахтаря

Сьогодні 11:29 172 0
Шахтар відновив тренування
Бондар та Педріньйо повернулися у загальну групу Шахтаря
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Валерій Бондар та Педріньйо знову займаються в загальній групі.

Шахтар повернувся до роботи після трьох вихідних.

Команда провела годинну сесію у Святошині за відсутності гравців збірних. Заняття тривало менш як годину. Вступною частиною стала розминка, далі футболісти зосередилися на квадратах і роботі з м'ячами у двох групах, а завершили пробіжкою.

До загальної групи повернувся Валерій Бондар, який у травні переніс операцію на колінному суглобі та Педріньйо.

Раніше, Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів.

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