Бондар та Педріньйо повернулися у загальну групу Шахтаря

Шахтар відновив тренування

Джерело - Чемпіон.

Валерій Бондар та Педріньйо знову займаються в загальній групі.

Шахтар повернувся до роботи після трьох вихідних.

Команда провела годинну сесію у Святошині за відсутності гравців збірних. Заняття тривало менш як годину. Вступною частиною стала розминка, далі футболісти зосередилися на квадратах і роботі з м'ячами у двох групах, а завершили пробіжкою.

До загальної групи повернувся Валерій Бондар, який у травні переніс операцію на колінному суглобі та Педріньйо.

Раніше, Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів.