Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів

Гірники заявили 30 футболістів

Джерело - ФК Шахтар.

Шахтар подав офіційну заявку зі списком гравців для участі в груповому раунді Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Заявка Шахтаря:

Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 12. Тимур Пузанков*, 30. Андрій Пятов, 81. Анатолій Трубін*

Захисники: 2. Додо, 3. Вітао, 4. Сергій Кривцов, 5. Марлон, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 31. Ісмаїлі, 44. Віктор Корнієнко, 77. Валерій Бондар

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антоніо*, 11. Марлос, 14. Тете*, 15. Артем Бондаренко*, 19. Манор Соломон, 20. Михайло Мудрик, 25. Георгій Судаков*, 21. Алан Патрік, 38. Педріньйо, 70. Євген Коноплянка

Нападники: 9. Дентіньйо, 10. Жуніор Мораес, 23. Лассіна Траоре, 45. Даниїл Сікан, 99. Фернандо

*заявлені за списком Б.

Відзначимо, що Жуніор Мораес і Валерій Бондар відновлюються після операцій на коліні.

Команда Роберто Де Дзербі зіграє в групі D з Інтером, Реалом і Шерифом.

Перший матч Шахтар проведе 15-го вересня на виїзді проти Шерифа.