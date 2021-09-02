Миколенко зможе зіграти проти збірної Франції

Джерело - Чемпіон.
Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко може зіграти проти Франції в кваліфікації ЧС-2022.
Раніше УАФ повідомляла, футболіст був під загрозою дискваліфікації на матчі відбору перед зустріччю з Казахстаном.
У вчорашній грі Миколенко отримав попередження і повинен був пропускати наступний матч. Виявилося, що УАФ помилилася і прибрала зі статті імена всіх футболістів, що знаходилися під загрозою дискваліфікації.
Миколенко зможе взяти участь у відбірковому матчі проти Франції, який відбудеться в Києві в суботу, 4 вересня, так як це його перша жовта картка у відбірковому циклі.
Раніше у захисника була тільки пряма червона в матчі з Фінляндією (1:1)
Таким чином, єдиним гравцем збірної України, який пропустить зустріч із Францією через перебір жовтих карток, стане 24-річний гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко.
Нагадаємо, збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном.