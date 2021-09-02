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Миколенко зможе зіграти проти збірної Франції

Сьогодні 10:24 455 0
У захисника збірної України немає перебору жовтих карток
Миколенко зможе зіграти проти збірної Франції
Фото - УАФ
#Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко може зіграти проти Франції в кваліфікації ЧС-2022.

Раніше УАФ повідомляла, футболіст був під загрозою дискваліфікації на матчі відбору перед зустріччю з Казахстаном.

У вчорашній грі Миколенко отримав попередження і повинен був пропускати наступний матч. Виявилося, що УАФ помилилася і прибрала зі статті імена всіх футболістів, що знаходилися під загрозою дискваліфікації.

Миколенко зможе взяти участь у відбірковому матчі проти Франції, який відбудеться в Києві в суботу, 4 вересня, так як це його перша жовта картка у відбірковому циклі.

Раніше у захисника була тільки пряма червона в матчі з Фінляндією (1:1)

Таким чином, єдиним гравцем збірної України, який пропустить зустріч із Францією через перебір жовтих карток, стане 24-річний гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

Нагадаємо, збірна України втратила перемогу у матчі з Казахстаном.

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