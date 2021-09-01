Ліон безкоштовно підпише Боатенга

Джерело - Чемпіон.
Німецький захисник Жером Боатенг, який перебуває в статусі вільного агента після відходу з Баварії, продовжить кар'єру у французькому Ліоні.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Німецький захисник вже першого вересня стане футболістом французького Ліона.
Футболіст завершить проходження медичного огляду і укладе з французьким клубом контракт, розрахований на два роки.
Боатенг виступав за Баварію з 2011 року і залишив мюнхенський клуб по закінченню минулого сезону на правах вільного агента.
Нагадаємо, Ліон обіграв Нант у 4-му турі Ліги 1.