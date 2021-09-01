Ліон безкоштовно підпише Боатенга

Колишній лідер Баварії продовжить кар'єру у Франції

Джерело - Чемпіон.

Німецький захисник Жером Боатенг, який перебуває в статусі вільного агента після відходу з Баварії, продовжить кар'єру у французькому Ліоні.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Німецький захисник вже першого вересня стане футболістом французького Ліона.

Футболіст завершить проходження медичного огляду і укладе з французьким клубом контракт, розрахований на два роки.

Боатенг виступав за Баварію з 2011 року і залишив мюнхенський клуб по закінченню минулого сезону на правах вільного агента.

Нагадаємо, Ліон обіграв Нант у 4-му турі Ліги 1.