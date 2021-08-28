 УПЛ. Динамо - Колос: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Шкурін та Циганков у стартовому складі Динамо на матч з Колосом

Сьогодні 18:41 618 0
Поєдинок розпочнеться о 19:30
Шкурін та Циганков у стартовому складі Динамо на матч з Колосом
#Динамо, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі шостого туру УПЛ київське Динамо зустрінеться з ковалівським Колосом.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Динамо: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Шабанов, Де Пена, Циганков, Миколенко, Забарний, Буяльський, Шкурін, Кендзьора

Запасні: Нещерет, Вербич, Шепелєв, Рамірес, Лєднєв, Гармаш, Караваєв, Тимчик, Сирота

Колос: Маханьков, Золотов, Павловець, Петров, Чорноморець, Мілько, Задоя, Костишин, Сілва, Чурко, Сітчінава

Запасні: Фесюн, Саків, Ром, Нгамба, Богданов, Мамаду, Нурієв, Сорокін, Лисенко

Поєдинок розпочнеться о 19:30.

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