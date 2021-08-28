Джерело - Чемпіон.
У матчі шостого туру УПЛ київське Динамо зустрінеться з ковалівським Колосом.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Динамо: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Шабанов, Де Пена, Циганков, Миколенко, Забарний, Буяльський, Шкурін, Кендзьора
Запасні: Нещерет, Вербич, Шепелєв, Рамірес, Лєднєв, Гармаш, Караваєв, Тимчик, Сирота
Колос: Маханьков, Золотов, Павловець, Петров, Чорноморець, Мілько, Задоя, Костишин, Сілва, Чурко, Сітчінава
Запасні: Фесюн, Саків, Ром, Нгамба, Богданов, Мамаду, Нурієв, Сорокін, Лисенко
Поєдинок розпочнеться о 19:30.