Мудрик: Хотів віддати пас, але з Божою поміччю залетіло у ворота

Півзахисник Михайло Мудрик дуже радий, що допоміг Шахтарю пройти до групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це заявив сам футболіст.

"Просто не описати емоції, заради цього варто жити. Дуже радий, що допоміг команді досягти того результату, який нам потрібен. Цей результат - для всіх уболівальників Шахтаря і всіх, хто за нас вболівав.

Рикошет в овертаймі? Так, я бачив і хотів віддати Алану, але з Божою поміччю залетіло у ворота. Гра важка, було складно увійти, але я не боявся цієї відповідальності.

Критика на мою адресу? Я вже звик. Нехай критикують, якщо людям так краще. Не критикують того, хто нічого не робить", - сказав Мудрик.