Вернидуб повторив історичне досягнення Реброва

Джерело - Чемпіон.

Молдавський Шериф, який очолює український фахівець Юрій Вернидуб, пробився до групового етапу Ліги чемпіонів. У плей-оф раунді Шериф за сумою двох матчів переміг загребське Динамо (3:0, 0:0).

Таким чином, Вернидуб став другим українським тренером, який вивів зарубіжний клуб у груповий раунд Ліги чемпіонів. Першим був Сергій Ребров, який у сезоні 2020/21 зіграв у Лізі чемпіонів із угорським Ференцварошем.

Зазначимо, Шериф вперше в своїй історії зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів.