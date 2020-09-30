Геніальний Ребров! Український тренер переписує історію!

Джерело - Чемпіон.

Вивівши свій Ференцварош у груповий етап Ліги чемпіонів, українець Сергій Ребров встановив кілька історичних досягень для українських тренерів.

• Ребров став першим українським тренером, який зіграє в групі Ліги чемпіонів із двома різними командами. Нагадаємо, раніше фахівець грав на груповому етапі з київським Динамо (2015/16, 2016/17).

• Ребров - перший український тренер, який зіграє в Лізі чемпіонів із зарубіжною командою.

Колишня команда Реброва Динамо також упевнено пробилася в ЛЧ, двічі перемігши бельгійський Гент (1:2, 3:0).

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