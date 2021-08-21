Хацкевич: Досі шкодую, що Яремчук не залишився в команді

Під час виступу Романа Яремчука за київське Динамо була велика конкуренція серед нападників.

Про це розповів тодішній наставник команди Олександр Хацкевич.

"Досі шкодую тільки, що Рома Яремчук не залишився в команді. Але була дуже велика конкуренція тоді, і ми велику ставку зробили на Бєсєдіна. Були Мбокані, Мораєс і Кравець ще. Яремчука дуже добре знаю, адже працював з ним у молодіжній команді, а потім ми разом перейшли в Першу лігу.

У нас був тоді суперечка з однією людиною зі структури клубу, що я Рому перевів з молодіжної команди в Динамо-2. А я дуже добре знав Яремчука, у нього досить класні перспективи були. Але на той момент, коли ми працювали, він був п'ятим нападником у команді. І тримати його в команді... Ми його віддали в оренду в Олександрію. Мені потім говорили, що давай його по орендах ганяти, хай він там проведе певний період часу. Але навіщо так з пацаном? Надійшла пропозиція від Гента, будь ласка, ми його віддали.

І зараз це основний нападник збірної України. А якби він у Києві... Ось сказав би йому тоді я або президент: "Давай, Ромо, ти їдеш в одну оренду, потім в іншу. А через два-три роки, можливо, заграєш в Динамо", – поділився Хацкевич у інтерв'ю YouTube-каналу Миля.