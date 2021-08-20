Австрія відірвалась від України у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Після матчів 4-го раунду кваліфікації Ліги Європи і Ліги конференцій, зіграних 19 серпня, зазнала змін таблиця коефіцієнтів УЄФА.

Джерело - Чемпіон.

Після єврокубкових матчів таблиця коефіцієнтів УЄФА зазнала змін.

Австрія значно відірвалася від України у боротьбі за місце в ТОП-10, яке дозволить виставити чемпіона країни безпосередньо у груповий раунд Ліги чемпіонів 2023/24.

Україна залишилася на 11-й позиції з показником 29.300, а Австрія завдяки перемогам Рапіда та Штурма, а також нічиї ЛАСКа поповнила скарбничку 2,5 очками, який при поділі на 5 команд дають 0.500 бала і тепер має 30.050.

Перевага над Україною різко зросла до 0.750 балів.