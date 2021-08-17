Коментатор - про принципи призначення нового наставника збірної України

Коментатор міжнародного медіасервісу MEGOGO Вадим Скічко не може ставитися серйозно до УАФ.

Про це заявив сам коментатор.

"Хто з тренерів, на твою думку, повинен повести збірну України до світлого майбутнього? Я не можу ставитися серйозно до такої організації, як УАФ. Тому відповім більш саркастично: вважаю, що збірну повинен очолити Мирон Маркевич, який би класно закрив, закільцював всю цю історію. Людина, яка сиділа і підсиджувала Шевченка упродовж 5 років, нічого не роблячи, надуваючи щоки і отримуючи чималі гроші, приходить і стає головним тренером. Мовляв, дивіться, як треба! Сидіть, нічого не робіть, катайтеся туристом і очолите збірну. На жаль, цього не трапиться.

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