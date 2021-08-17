 Скічко - про призначення нового наставника збірної: Головне - не прізвище, а самостійність цієї персони | Футбол | Champion.com.ua
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Скічко - про нового наставника збірної: Головне - не прізвище, а самостійність цієї персони

Сьогодні 16:24 493 0
Коментатор - про принципи призначення нового наставника збірної України
Скічко - про нового наставника збірної: Головне - не прізвище, а самостійність цієї персони
#Скічко

Джерело - football24.ua.

Коментатор міжнародного медіасервісу MEGOGO Вадим Скічко не може ставитися серйозно до УАФ.

Про це заявив сам коментатор.

"Хто з тренерів, на твою думку, повинен повести збірну України до світлого майбутнього? Я не можу ставитися серйозно до такої організації, як УАФ. Тому відповім більш саркастично: вважаю, що збірну повинен очолити Мирон Маркевич, який би класно закрив, закільцював всю цю історію. Людина, яка сиділа і підсиджувала Шевченка упродовж 5 років, нічого не роблячи, надуваючи щоки і отримуючи чималі гроші, приходить і стає головним тренером. Мовляв, дивіться, як треба! Сидіть, нічого не робіть, катайтеся туристом і очолите збірну. На жаль, цього не трапиться.

Актуально: Джерело: Петраков - новий головний тренер збірної України.

А якщо серйозно? Петраков був би хорошим варіантом (розмова відбулася минулого тижня, - прим.). Головне - не прізвище, а самостійність цієї персони. Тому що самостійність Андрія Миколайовича певними фактами дуже легко можна поставити під сумнів. Не важливо, ким буде новий тренер за паспортом. Важливо, щоб він дотримувався незалежності від УАФ. Ми розуміємо, що це зробити неможливо. Немає такого тренера, який прийде у збірну України і скаже: "Ні, я не викликатиму того чи іншого футболіста. Ні, мені не потрібні натуралізовані гравці і так далі". Тож очікую продовження "політичної диктатури" УАФ - назвімо це так", - зазначив Скічко.

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