Костишин хотів покинути Колос у випадку поразки від Руху

Головний тренер Колоса Руслан Костишин був близький до відставки після матчу з Рухом в УПЛ.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Коментуючи сьогоднішній поєдинок потрібно враховувати і гру у вівторок, оскільки одне від іншого далеко не пішло. У тому, як команда виглядала сьогодні, є невеликий відбиток гри проти Шахтаря.

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У першому таймі на кшталт володіли якимось перевагою, але все не те. Тягучий, повільний футбол. Ні агресії, нічого. Сонні мухи.

Ми і правильно розташувалися, але якщо ти повільно все робиш, то суперник встигає все перекривати і тікати в контратаки.

У другому таймі вийшла зовсім інша команда, агресивна. Я просто сказав їм, що якщо ми програємо і сьогодні - подам у відставку.

Нурієв виглядав дуже повільним. Чи можемо в цьому є і моя вина. Я хотів довіритися тим футболістам, які не грали в минулому матчі, того ж Лисенко.

Якщо вони порожні, то краще б я їх просто не задіяв сьогодні. Попрацювали б 1-2 тижні з тренером з фізичної підготовки, щоб я не кидав їх під танки.

Хотів довіритися, але фізично вони виглядали погано. Обидва пропустили багато часу в минулому сезоні, а я відразу почав вводити їх в ігри. Немає бази.

Я перегляну підготовку цих футболістів, оскільки це моя вина. Я їх підставляю", - сказав Костишин.