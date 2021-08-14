Коваль: Сумую за Україною

Голкіпер Аль-Фатеха Максим Коваль поки не планує повертатися в Україну.

Про це сказав сам гравець.

"Так, звичайно, сумую за Україною. У всіх сенсах. Не можу сказати точно, коли повернуся. Поки не планую. Це про футбол я говорю, а жити хочу лише в Україні.

Я був шокований тутешнім віросповіданням. Вони повинні молитися по п'ять разів на день, у певний час. У нас тренування зупиняються для того, щоб гравці могли помолитися.

Тренування зупиняється. Буквально хвилини дві-три ми нічого не робимо, просто воду п'ємо. Потім уже після заняття вони теж починають молитися. Я намагаюся мовчати в цей час, тому що вони не люблять, коли паралельно хтось розмовляє", – сказав Коваль.