Українські уболівальники не зможуть підтримати збірну у матчі проти Казахстану

Джерело - УАФ.

Уболівальники з України не зможуть підтримати національну збірну в поєдинку проти Казахстану.

Про це повідомляється на офіційному сайту УАФ.

Як йдеться в листі, що надійшов на адресу Української асоціації футболу від ФІФА, за узгодженням з УЄФА прийнято рішення скасувати квоту 5% квитків для вболівальників гостьових команд на всі вересневі матчі відбору ЧС-2022 та товариські зустрічі національних збірних під час вересневого "вікна". Таке рішення обумовлене нещодавніми спалахами COVID-19 в Європі та великою кількістю матчів, які будуть зіграні протягом цього часу.

Матч кваліфікаційного турніру чемпіонату світу-2022 у групі D відбудеться в Нур-Султані 1 вересня на стадіоні Астана Арена й розпочнеться о 17.00 за київським часом.